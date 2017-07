Voor- en tegenstanders laten zich horen over versnelde verduurzaming van de veehouderij in Brabant

DEN BOSCH - Uit verschillende hoeken wordt gereageerd en nagedacht over het besluit dat vrijdagavond viel over de versnelde invoering van duurzame maatregelen in de veehouderij. Niet alleen politici en boeren reageren op de beslissing, ook op Facebook en onder de artikelen op de website van het Brabants Dagblad laten voor- en tegenstanders zich horen.

Onder het Facebookbericht over de beslissing lopen de reactie uiteen. Zo is de een boos dat boeren de dupe zijn van het besluit: 'Jammer dat een prachtige sector, die wereldwijd als voorbeeld dient voor moderne veehouderij, zo de nek wordt omgedraaid. Ooit de trots van Brabant. Nou, ik ben nog er nog steeds trots op! Zonder boer geen voer.'

Een ander vult aan: 'Kortom de boeren die deze koers financieel niet kunnen behappen, zijn de dupe. Het is allemaal weer bedoeld om het aantal boeren te verminderen. Een groot verlies voor de prachtige agrarische sector!'

Daartegenover staan mensen die het besluit volledig ondersteunen. 'Grote winst voor een diervriendelijker sector! Hoeveel miljoen dieren zitten er zonder daglicht in stallen in Brabant?? Dit is nog maar het begin', valt te lezen. 'Het zou tijd worden. Prima besluit', vindt een ander. 'Het is moeilijk voor de boeren, maar in het belang van de volksgezondheid.'

Geitenbedrijven

Het besluit om voorlopig geen nieuwe geitenbedrijven te laten starten in Brabant kan op duidelijker steun rekenen van onze lezers. Zo geeft om 14.00 uur 69% van de lezers aan dat zij dat besluit steunen.

Tekst loopt door onder de poll.

Enquete poll Het is een goede beslissing dat er voorlopig geen nieuwe geitenbedrijven bij mogen komen in Brabant Eens

Oneens Het is een goede beslissing dat er voorlopig geen nieuwe geitenbedrijven bij mogen komen in Brabant Eens (70%)

Oneens (30%)

Sjors kijkt alvast naar uitbreiding van die maatregel: 'Volgende logische stap: Ook geen giga-geitenstallen in de Bommelerwaard.' Ook anderen willen niet alleen geen nieuwe bedrijven, maar ook de oude uit Brabant hebben. Henk stelt het volgende voor: 'Alle geitenbedrijven gewoon weg uit Brabant, wat weegt er nou op, die paar boeren of de duizenden mensen in Brabant, dus als het aan mij ligt weg ermee.'

Politieke partijen

Zowel voor- als tegenstanders in de politiek reageerden al op de beslissing. Het CDA sprak niet van een historisch besluit maar van een historische fout. Antigoon is duidelijk in wat hij van die opmerking vindt: 'Als het CDA zegt dat het draagvlak onder de bevolking ontbreekt, betekent dat volgens mij alleen maar dat ze de aansluiting met de bevolking definitief kwijt zijn...' MartinA1 spring hem bij met de opmerking: 'Een vlammend betoog. Maar historisch gezien maakt het CDA en haar voorgangers al decennia fouten. Het kon en kan zo niet langer. Dat weet het CDA maar al te goed en had daar al veel eerder beleidsinitiatieven voor kunnen nemen.'

Voorstanders van het besluit krijgen er ook van langs op onze website. De SP vierde de overwinning in het debat met een sigaret. Dat hadden ze misschien beter niet kunnen doen. Baron onder het artikel: 'Zie hier den dubbele moraal van de SP, zogenaamd gaan voor schonere lucht maar zelf die lucht verzieken.' Ook een anonieme lezer was deze tegenstelling opgevallen. 'Wat een hypocriet, veehouderij is ongezond en staat vervolgens met een sigaret in zijn smoel overwinning te vieren.'