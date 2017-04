Voormalig vice-minister Eritrea roept op tot protest bij Koningshof in Veldhoven

Huizen rond Den Bosch stuk duurder geworden, andere gebieden stijgen ook

11:29 DEN BOSCH - Er werden meer huizen verkocht in het eerste kwartaal van 2017 dan in dezelfde periode een jaar eerder. Aan die groei lijkt een einde te komen in Nederland, maar Noordoost-Brabant vormt een positieve uitzondering. Ook de prijzen blijven stijgen. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM).