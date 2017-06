Voormalige treitervlogger Ismail Ilgun bezoekt Brabantse probleemwijk, thuisbasis van rapper Fresku

Fresku is opgegroeid in Woensel en vertelt over de manier waarop er met probleemjongeren wordt omgegaan. Voor Ismail wordt de situatie erg herkenbaar wanneer Fresku ingaat op de manier waarop de slechte reputatie van Woensel tot stand is gekomen.



Ismail Ilgun kwam op dezelfde manier een jaar geleden ook in het nieuws toen hij en zijn vrienden de wijk Poelenburg in Zaandam onveilig maakten. Maar Ismail heeft besloten iets van zijn leven te maken en gaat nu in probleemwijken op zoek naar de jongeren die overlast veroorzaken, maar vaak ook worstelen met hoe ze iets van hun eigen leven kunnen maken.



Het bezoek aan de wijk Woensel is de derde aflevering in de serie Achter Buurten en vanaf morgen te zien op AD.nl.