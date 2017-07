Voorman Satudarah: 'Alsof we hier in oorlogsgebied wonen'

Satudarah Bergen op Zoom bestaat tien jaar. Om dat te vieren waren motorclubs uit het hele land uitgenodigd voor een feest in en rond de clubruimte aan de Calandweg. Dinkelberg: ,,We hielden rekening met zo'n 350 man. Ik vroeg eerst een evenementenvergunning aan, maar volgens de gemeente was een melding voor een besloten feest voldoende.''

Feest

Later vroeg burgemeester Frank Petter aanvullende informatie over de locatie met betrekking tot de brandveiligheid. Dinkelberg zag toen al in dat het in die omvang geen haalbare kaart was. ,,We hebben het feest afgeblazen en dat netjes de gemeente en onze gasten laten weten. Van de gemeente kregen we een schriftelijke bevestiging dat preventiemaatregelen gecanceld waren.''

Groot was zijn verbazing toen vrijdagmiddag alle wegen richting Calandweg, een gebied waar veel kermisexploitanten woonachtig zijn, waren afgesloten. ,,Mijn eigen dochter mocht niet eens door. Iedereen werd gecontroleerd, alsof we in oorlogsgebied wonen. Het leken wel Nazipraktijken.''

Netjes