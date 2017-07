Voorzittersklucht bij voetbalvereniging SCO uit Oosterhout: 'Ik stap op!'

Zorgen over overvolle klassen in regio

8:30 EINDHOVEN - Op basisscholen in diverse dorpen in Zuidoost-Brabant groeit het aantal kinderen in één klas naar dik boven de dertig, tot zelfs veertig leerlingen. Dat gebeurt onder meer in Best, Hulsel, De Mierden, Eersel en Casteren. Leerkrachten en ouders maken zich zorgen over de volle klassen.