Vraagtekens over gebruikte beton in parkeergarage Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Het kan nog enkele weken duren voordat duidelijk is of er een onafhankelijk onderzoek komt naar het instorten van een groot deel van de parkeergarage bij Eindhoven Airport. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft woensdag een bezoek gebracht aan de plek samen met andere betrokken partijen.

Onder meer het gebruikte beton is een belangrijk onderwerp van discussie. Het gaat specifiek om de grootte van de gebruikte grindkorrels in het beton dat in de parkeergarage is gebruikt, zeggen bronnen rond het onderzoek. Die zouden aanzienlijk groter zijn geweest dan de maximaal zestien millimeter die de Eindhovense constructeur Archimedes zou hebben voorgeschreven aan verantwoordelijk bouwbedrijf BAM. Een grotere grindkorrel kan van invloed zijn op aanhechting van de wapening, het betonijzer. Grotere stenen kunnen ervoor zorgen dat op cruciale plekken minder cement zit dan voor de constructie eigenlijk nodig is. Of dit ook een rol heeft gespeeld bij het instorten van het gebouw is nog niet duidelijk.

Gesprek van de dag

Archimedes-directeur Mathie Berkers: "Ik kan dit bevestigen noch ontkennen. Er gaan allerlei gedachtes maar het is nog te vroeg voor conclusies." Ook een BAM-zegsman zegt eerst 'het onderzoek te willen vervolmaken'. In de bouwwereld is het instorten van het gebouw het gesprek van de dag. Veel bouwkundigen proberen in te schatten wat er zou kunnen zijn gebeurd.

Toegevoegde waarde

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft woensdag een begin gemaakt met een verkennend onderzoek. Of er ook een onafhankelijk technisch onderzoek wordt op zijn vroegst over enkele dagen duidelijk maar het kan ook nog een paar weken duren. "Ons onderzoek moet van toegevoegd waarde zijn op de onderzoeken die sowieso zullen worden uitgevoerd. Er moet spraken zijn van een structureel mankement of we moeten lessen kunnen trekken voor de toekomst", aldus een woordvoerster. De onderzoekers waagden zich woensdagmiddag niet achter de afzettingen omdat nog niet duidelijk is of dat veilig is. Met ladders en verrekijkers werden de puinhopen bestudeerd.

