Vrachtwagenchauffeur uit Nieuwkuijk overleden bij ongeluk op N2 bij Eindhoven, weg afgesloten

De bestuurder was rond 19.00 uur van de weg geraakt en met zijn voertuig in de berm naast de N2 terechtgekomen, ter hoogte van de afslag Eindhoven Airport. De vrachtwagen is daarbij gekanteld en de chauffeur zat bekneld in zijn cabine. De N2 was urenlang dicht tussen de afslag Veldhoven en de afslag Eindhoven Airport, in de richting van Best. Het verkeer werd ter plaatse omgeleid via de A2.