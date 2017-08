Vrouwenvoetbal: is er hoop na de hype?

DEN BOSCH - Er klinkt hosanna, er heerst een hype en dat kan alleen maar erger worden als de EK-finale van zondag gewonnen wordt. Dus stellen we de vraag: als we van de Denen winnen, is de weg dan definitief geplaveid voor het vrouwenvoetbal? ,,Nou er moet nog heel veel gebeuren”, stelt de Tilburgse filosoof en oud-profvoetballer Martine Prange nuchter vast.

Prange vindt het onvoorstelbaar dat het bedrijfsleven het zo laat afweten. ,,Heb jij advertenties gezien die op het succes inspelen? Nee toch.” Laat duidelijk zijn dat als het over voetbal gaat en zeker over vrouwen en voetbal, dan staat Martine Prange op scherp. De voormalige topvoetbalster maakte furore in de competities van België en Turkije. Maar in haar tweede leven is ze als hoogleraar filosofie verbonden aan de Tilburg University. Belangrijkste onderzoeksproject: vrouwenvoetbal. Ze schreef onder meer het boek Meidenvoetbal in veertien verhalen.

Recht van spreken

Dus ja ze heeft recht van spreken. Als we haar bellen, neemt eerst de voormalige prof-speelster het woord. ,,Ja zeker, Oranje doet het goed, maar de rest speelt ook wel heel erg slecht. Dat laffe schopvoetbal is toch Engeland onwaardig. En van Frankrijk had ik hoge verwachtingen, maar die graven zich ook in.”

In Tilburg staat ze aan het hoofd van het onderzoeksproject ‘Van voetbalvrouwen naar vrouwenvoetbal’ waarbij de maatschappelijke impact van vrouwenvoetbal wordt onderzocht. Als wetenschapper ziet ze dat vrouwenvoetbal de snelst groeiende sport ter wereld is. De huidige successen zullen ook in Nederland weer zorgen voor een enorme aanwas van jonge meiden die willen voetballen.

Gevaar