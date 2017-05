Vught krijgt observatieruimte ‘verwarde personen’

Een observatieruimte in plaats van een politiecel. Volgens burgemeester Pommer van Sint Michielsgestel een veel betere oplossing voor verwarde personen die met de politie in aanraking komen. ,,We moeten stoppen met het oppakken van zieke mensen en ze zonder behandelplan weer op straat zetten. Het is inhumaan en lost niets op”, aldus de burgemeester die samen met Marie-Louise van der Kruis (Reinier van Arkel) een project leidt om verwarde mensen beter te helpen.

Het aantal incidenten met verwarde personen in het verspreidingsgebied van het Brabants Dagblad stijgt namelijk al sinds 2011. In 2011 waren er 1681 incidenten, vijf jaar later, in 2016, waren dit er 3596. Steeds vaker moet de politie uitrukken voor een ‘verward geval’. In Tilburg moest de politie vorig jaar 961 keer uitrukken. Den Bosch telde 697 meldingen. Maar ook in de kleinere dorpjes is het probleem zichtbaar: in Oisterwijk moest de politie 69 keer optreden, in Heusden 92 keer en in Boxtel en Dongen waren er in 2016 meer dan honderd incidenten. Agenten hebben hun handen er vol aan.

Volledig scherm Nico in stadspark Breda. De 31-jarige man vertelt zijn verhaal in het Brabants Dagblad van 27 mei. 'Ik ben altijd op zoek geweest naar liefde. Ik vond het in XTC.' © copyright Marc Bolsius

De nieuwe aanpak is daarom gericht op zo min mogelijk politie-inzet en zoveel mogelijk directe zorg. ,,De politie doet nu te veel maatschappelijk werk”, aldus Van der Kruis. Aan het project nemen veertig gemeenten, politie, justitie, GGD en zorginstellingen in Oost-Brabant deel.

De observatieruimte is een deel van het project. In Oss, Eindhoven en Helmond kennen ze het al. Verwarde personen worden erheen (locatie is altijd in de buurt van een huisartsenpost of ziekenhuis) gebracht, mits ze geen strafbaar feit hebben gepleegd, waar ze worden geobserveerd door specialisten. Begin juni opent zo’n opvang ook in Vught.

De manier om er te komen verandert ook. De politiewagen is verleden tijd. In Noord-Oost Brabant gaan ze op zeer korte termijn rijden met een psychotaxi. Te vergelijken met de psycholance die tijdelijk in Eindhoven reed, als aanvullend vervoer van de ambulance wordt gezien. De auto’s zijn ingericht om zo weinig mogelijk prikkels op te roepen bij de toch verwarde personen. Daarnaast komt er op de meldkamer ook een zogenaamde quick responder te werken. Komt er een melding binnen van verward gedrag, dan rukt niet alleen politie maar ook een medewerker van GGZ uit om de situatie beter in te kunnen schatten.

Voor het project heeft Pommer achttien maanden gekregen. Eenderde is al voorbij en de cijfers laten nog geen enkele daling zien. Maar hij heeft vertrouwen in de nieuwe aanpak. Volgens de burgemeester ligt de stijging vooral aan de betere registratie van de politie. ,,En dat mensen steeds sneller de politie bellen”, valt Marie-Louise van der Kruis. Maar dat de wijken overbelast zijn, is volgens haar niet te ontkennen. Hulpverlening moet daarom volgens haar ook veel meer in de wijken beschikbaar zijn. ,,Maar hopen op een incidentvrije samenleving is onzin. Dat gebeurt nooit.”