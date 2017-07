Vuurwapengevaarlijke Luciano Dijkman (19) ontsnapt uit Brabantse jeugdinrichting

De politie vermoedt dat Dijkman zich in of rondom Amsterdam ophoudt. De tiener staat in de Amsterdamse top 600, een lijst van jonge veelplegers, en staat bij justitie bekend als onberekenbaar en vuurwapengevaarlijk.



Hij is veroordeeld voor het plegen van een gewapende overval en zat vast in Breda. Sinds 6 juni ontbreekt van hem elk spoor. Daarom heeft de politie woensdag zijn naam en een foto vrijgegeven.



Geschoten

In 2015 flikte hij het al eerder. De tiener zat destijds voor zijn veroordeling vast in een jeugdinrichting in Lelystad en nam de benen toen hij toestemming had gekregen een begrafenis te bezoeken.



Een maand later, op 21 januari 2016, werd hij in een auto met drie anderen door de politie gespot op de Meer en Vaart in Osdorp. De auto werd tot stoppen gemaand, en de vrienden van Dijkman stapten uit.



Dijkman, toen nog achttien jaar oud, sprong daarop zelf achter het stuur en ging er vandoor. De agenten schoten op de auto, die er met gierende banden vandoor ging, en raakten Dijkman daarbij in zijn arm. Desondanks wist hij te ontkomen. Enkele dagen later werd hij gearresteerd.



