Waar bleven de miljoenen uit de 'zeepbel' van transportbedrijf Rynart?

Eind 2007 gebeurt het ondenkbare, in de internationale transportwereld. Rynart Transport op industrieterrein Moerdijk gaat op de fles, gevolgd door de reusachtige dochteronderneming op een 100 hectare groot logistiek park in Hongarije, plus vestigingen in Roemenië en Turkije. Meer dan 2.600 werknemers verliezen hun baan, verreweg de meesten (2.400) in Hongarije.



Daar zag het in 2003 nog helemaal niet naar uit. Voor de viering van het 75-jarig bestaan van het van oorsprong Klundertse familiebedrijf nodigt directeur Franck Rynart (derde generatie) 1.600 mensen uit. Honderden gasten uit Nederland worden ingevlogen naar Boedapest. Het kan niet op. Op het feest zingen niemand minder dan Nancy en Frank Sinatra junior hun vaders hit I dit it my way.