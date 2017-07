Wat valt er de komende week te beleven in de regio?

Gedoe om woonplaats burgemeester, het is nu aan Best

12:26 BEST - De één vindt het spijkers op laag water zoeken, voor de ander staat buiten kijf dat een burgemeester zich moet inschrijven in zijn gemeente. Burgemeester Anton van Aert in Best ligt onder vuur omdat hij dat niet deed om de hypotheekrenteaftrek van zijn woning in Boxtel te behouden.