Wederom acties marechaussees op Eindhoven Airport

Vastgoedmagnaat Frank Zweegers weer op vrije voeten

17:00 GELDROP - De Geldropse vastgoedmagnaat Frank Zweegers die twee weken geleden werd opgepakt door de Italiaanse politie is vrijgelaten. Er was in opdracht van Belgische justitie een Europees arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Die verdenkt hem van omkoping en witwassen in de vastgoedsector. Hij zou vorige week in België zijn verhoord.