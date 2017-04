Weer ernstige doodsbedreiging op Brabants treinstation: 'Ik maak je dood, ik heb een pistool'

Dreigen

De verdachte stootte in de drukke internationale trein, die van Antwerpen naar Roosendaal reed, de 19-jarige medewerker aan. Toen het slachtoffer hem hier op aan sprak begon de man hem in het Engels uit te schelden. Dat ging vervolgens over in dreigen. De verdachte zei, volgens het slachtoffer, onder andere: ‘I want to kill you’ en ‘I have a gun’.