Weer recordaantal geweldsdoden in regio; 'Strenger straffen bij criminele moorden'

BREDA - Zeeland en West-Brabant lijken af te stevenen op een recordaantal moorden, waarvan de helft in het criminele circuit. Om deze liquidaties te stoppen, hoopt de politie dat rechters in Brabant, net als hun collega's in Amsterdam, zwaardere straffen opleggen. Dat zegt chef Rienk de Groot van de recherche in de politieregio Zeeland-West-Brabant.

In de eerste zeven maanden van het jaar telde de regio dertien gevallen van moord en doodslag. Dat zijn er twee minder dan in heel 2015, toen West-Brabant alleen al met vijftien geweldsdoden Amsterdam naar de kroon stak als moordregio van het land.

Triest record

,,Als het zo doorgaat dit jaar, halen we een triest record. Maar ook als er geen doden bijkomen, zitten we nu ver boven het gemiddelde. En dat is geen toeval'', waarschuwt De Groot.

De recherchebaas ziet een 'structureel probleem'. Sinds 2013 zijn in zijn werkgebied 56 mensen om het leven gekomen door geweld. Veel meer dan in regio's met vergelijkbare inwonertallen en politiekorpsen. Bij de helft van de moordzaken speelt een crimineel motief, wat ook veel meer is dan in andere gebieden. ,,De criminaliteit is en blijft hier van een stabiel, zorgelijk niveau'', concludeert De Groot, ,,samen met Amsterdam zijn wij dé hotspot wat betreft ondermijnende criminaliteit en liquidaties.''

Strengere straffen

De politieman beseft dat zijn hoop op strengere strengere straffen een gevoelig onderwerp is, omdat rechters in Nederland onafhankelijk werken. Toch hoopt hij hardop dat Brabantse rechters 'het voorbeeld volgen van hun Amsterdamse collega's'. Die hebben in het geruchtmakende Passage-proces rond een serie criminele afrekeningen recent vier keer levenslang opgelegd. In een andere zaak rond een mislukte afrekening legde de rechtbank in Amsterdam 20 jaar cel op, meer dan de officier had gevraagd.

Daar staat tegenover dat de rechtbank in Breda de dader van de liquidatie van Hugo van Houten onlangs 18 jaar cel gaf terwijl het OM 25 jaar had geëist. ,,De officier heeft hoger beroep aangetekend tegen deze strafmaat. Ze vindt dat daarin de Brabantse context van extreem crimineel geweld te weinig is meegenomen. Daar zijn wij het zeer mee eens'', zegt De Groot.

Maatstaf

Hij ziet de strenge straffen in Amsterdam als een 'nieuwe maatstaf': ,,Het zijn gezaghebbende uitspraken waarmee een nieuwe strategische lijn is ingezet, nodig om de moordgolf te stoppen.''

De recherchechef ziet al tekenen van een omslag in het Zuiden: ,,Voor een eerwraakmoord in IJzendijke kregen de daders van de rechtbank straffen van 15 en 19 jaar. Het gerechtshof in Den Bosch verhoogde die onlangs tot twee keer 20 jaar.''