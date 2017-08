Welkom op 'strafkamp' Fort Oranje: veel bewoners zijn boos en gefrustreerd

'Huisregels heel redelijk'

De gemeente Zundert ontkent dat de bewegingsvrijheid van de overgebleven bewoners van Fort Oranje buitenproportioneel beknot zou worden.

,,Voor de camping hebben we huisregels opgesteld en die zijn ons inziens heel redelijk. Dat sommige bewoners dat anders ervaren? Tja, als er geen regels zijn, zoals dat het geval was onder de vorige beheerder, dan is iedere regel er al snel een teveel’’, reageert woordvoerster Louise Schneider.

Volgens Schneider zijn de regels hard nodig. ,,Bijvoorbeeld dat er tien uur 's avonds geen bezoek meer mag komen. Dat doen we niet voor niets. In het verleden had deze camping veel last van illegale prostitutie. Dat willen we voorkomen met dit verbod.'' Dat de bewoners te verstaan is gegeven dat ze op het campingterrein niet langer met de pers mogen praten, verwijst Schneider naar het land der fabelen. ,,Ik weet niet hoe ze daar bij komen, maar dat hebben wij nooit zo gezegd.’’