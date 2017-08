Wie is de Brabantse vastgoedmagnaat die werd opgepakt op luxe jacht in Italië?

EINDHOVEN/GELDROP - De Geldropse vastgoedmagnaat Frank Zweegers werd vorige week in de kraag gevat op zijn fonkelnieuwe jacht in Italië. Hij heeft het aan de stok met de Belgische justitie. Wie is hij?

Een dameskledingmerk, een negerzoenen- en stroopwafelfabriek, een landbouwmachinebouwer maar bovenal een bonte verzameling vastgoed in binnen- en buitenland. De puissant rijke Frank Zweegers (56), geboren in Geldrop en eigenaar van wagonladingen vennootschappen in binnen- en buitenland, mikt voor zijn (voormalige) investeringen niet op een vaste sector. Al jaren is hij woonachtig in het mondaine Monaco maar ook in de regio lopen nog heel wat lijntjes naar de ietwat zonderlinge zakenman die de publiciteit altijd heeft geschuwd.

Het lukte hem doorgaans aardig om uit de schijnwerpers te blijven, op zijn jaarlijkse notering in de allerhoogste regionen van de Quote 500 na dan. Tot vorige week Frank Zweegers, bijnaam De Zwijger, ineens 'Frank Z.' werd. Aan boord van zijn fonkelnieuwe 54 meter lange jacht Unicorn, varend onder de vlag van de Kaaimaneilanden, werd hij vorige week bij het Italiaanse eiland Capri gearresteerd op verzoek van de Belgische justitie. Het gebeurde tijdens een routinecontrole door de politie in havens en op plezierjachten. Toen bleek dat tegen Zweegers op verzoek van België sinds juli een Europees arrestatiebevel liep wegens omkoping en andere malversaties in de vastgoedsector.

Magna Plaza

Zweegers liet zijn imperium vanaf eind jaren tachtig groeien, vanuit Geldrop bouwde hij het uit. Hij begon te investeren met een deel van het geld dat zijn familie had verdiend met de verkoop van de Geldropse landbouwmachinefabriek P.J. Zweegers. Die fabriek, die later vooral bekend werd van grasmaaiers, was opgezet door zijn opa. Na een aantal overnames is het bedrijf inmiddels van Kuhn. Jaren later heeft hij een indrukwekkende vastgoedportefeuille met bekende panden, zoals het statige winkelcentrum Magna Plaza in hartje Amsterdam, het onderkomen van het NH-hotel in Utrecht en het hoofdkwartier van microscopenbouwer FEI in Eindhoven. Een deel van dat vastgoed is inmiddels van de hand gedaan. Maar nog steeds zitten panden als 'het karkas (het voormalige Philips-complex aan de Vonderweg, schuin tegenover het Philips Stadion) en kantoren aan de Fellenoord verstopt in een van de vele vastgoedvehikels.

Stroopwafels

Zweegers houdt het niet bij vastgoed, dat hij via zijn bedrijven Breevast en de Zweegers Beheer Groep in Eindhoven beheert. Zo investeerde hij via zijn investeringsfonds ZBG Capital onder meer in kledingmerken JC Rags en DEPT. Hij kocht ook stroopwafel- en negerzoenenfabriek Van der Breggen in Tilburg om die een paar jaar later weer van de hand te doen. De geboren Geldroppenaar schijnt niet vaak meer in de regio te vertoeven, in Monaco des te meer.

Al jarenlang wordt hij achtervolgd door een omstreden deal in België. Die draait vooral om transacties rond de verhuizing van de Belgische federale politie in Brussel naar een pand dat eerder dienst deed als rijksarchief. Zweegers wordt verdacht van het betalen van tienduizenden euro's smeergeld aan oud-politiebaas Glenn Audenaert. Die zou in ruil daarvoor hebben gelobbyd om het hoofdkantoor van de politie te verhuizen naar een gebouwencomplex dat toen eigendom was van Breevast. De onnodig geachte verhuizing en dure renovatie van het gebouw zijn veel bediscussieerd in België.