Wow! Brabantse DJ Tommy Walker (21) zet China op z'n kop tijdens afsluitende tour

VIDEOWUHAN (CHINA) - DJ Tommy Walker uit Breda is op tour in China. Hij draait in de Muse Club in Wuhan. Tijdens het draaien van 'Kind van de Duivel' van Jebroer, Dr. Phunk en Paul Elstak ging de zaal met zo'n 3000 Chinezen compleet los.

Tommy Walker (Rogier van Poppel) is pas 21 jaar, maar heeft al heel wat bereikt in zijn jonge carrière. Hoogtepunt zijn de optredens op het Ultra Music Festival in Miami in 2014, 2015 en 2016, drie keer op een rij.

Hij speelde onder anderen samen met Tiësto, Dyro, Nicky Romero & Don Diablo. En Walker had het genoegen om een concert van Tiësto in de Mezz in Breda te mogen afsluiten.

Op dit moment is hij erg populair in Azië. In 2016 heeft hij daar tours gedaan met optredens in China, Thailand, Taiwan, Macau en Hong Kong. Op dit moment sluit hij zijn tour in China af waar hij voor een aantal uitverkochte clubs stond.

Video: DJ Tommy Walker / Evert Bazuin Media Productions

Stijl

Tommy’s stijl valt te omschrijven als een energieke combinatie van Trap, Dub-Step en Hardstyle.