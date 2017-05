'Wraakvader' Mario Haazen verwachtte zwaardere straf

Duizend kilo aan drugs­grond­stof­fen gevonden in Best; man uit Helmond aangehouden

16:24 BEST/HELMOND - In een kelderbox aan de Tongelreep in Best is woensdagmiddag door de politie ongeveer duizend kilo APAA aangetroffen. Een 58-jarige man uit Helmond is hierbij aangehouden. APAA wordt gebruikt bij het maken van BMK, een grondstof voor de productie van amfetaminen.