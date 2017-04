Xtc-lab ontdekt in pand van gemeente Eindhoven

EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven is ernstig in verlegenheid gebracht door de ontdekking van een xtc-lab in een pand dat eigendom is van de gemeente zelf.

Het pand aan de Rapenlandstraat werd verhuurd. Volgens vast beleid wordt het pand voor een jaar gesloten. Het contract met de huurder is opgezegd en hij is aansprakelijk gesteld voor de schade, aldus een gemeentewoordvoerder.

Het drugslab werd in februari gevonden omdat mensen in de buurt klaagden over stinkende, witte rook. De stank leidde de politie en de brandweer naar een garage. Vorige week besloot burgemeester John Jorritsma om het pand voor een jaar te sluiten. De bijlagen bij zijn besluit verraden dat het gaat om een gebouw dat sinds 2009 eigendom is van de gemeente en sinds 2010 werd verhuurd.

Geen actieve controles

De vondst in het gemeentelijk vastgoed is opvallend omdat de gemeente verhuurders op hun verantwoordelijkheid wijst criminele activiteiten in panden te voorkomen. Nog opvallender: de gemeente controleert haar eigen, verhuurde vastgoed niet actief. Dat laat de gemeente desgevraagd aan het ED weten. Panden worden regelmatig bezocht voor onderhoud, maar het aantal is zo groot dat het onmogelijk is deze 'iedere paar dagen' te controleren, aldus de gemeente. Het voorval zal wel worden geëvalueerd om te bekijken in hoeverre 'nog meer dan voorheen' kan worden voorkomen dat criminele zaken plaatsvinden in gemeentelijke gebouwen.

Verhuur

Ambtenaren van de gemeente hebben het pand aan de Rapenlandstraat op 9 januari voor het laatst bezocht. Het garagebedrijf was toen al vertrokken en de huurder gebruikte de ruimte voor opslag. Van illegale activiteiten was toen nog geen sprake. Het xtc-lab werd anderhalve maand later ontdekt. Een 48-jarige Eindhovenaar die de politie beschouwde als de eigenaar van het pand werd aangehouden. Hij kan van de gemeente een rekening verwachten voor de misgelopen inkomsten.