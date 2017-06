Zeer grote brand verwoest basisschool Onder de Wieken in Eindhoven, NL-Alert verstuurd in omgeving

UPDATEEINDHOVEN - Bij basisschool Onder de Wieken aan de Mainelaan in Eindhoven is zaterdagochtend kort voor 11.00 uur een zeer grote brand uitgebroken. De brandweer laat de school gecontroleerd uitbranden. Het gebouw moet deels gesloopt worden ten behoeve van bluswerkzaamheden, twittert de brandweer.

Om 12.45 uur is een NL-Alert verstuurd naar mensen in de omgeving om ze te waarschuwen uit de rook te blijven.

GRIP 1

De brand is vermoedelijk ontstaan in het midden van het schoolgebouw. Er waren grote vlammen te zien en er was veel rookontwikkeling. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse, waaronder 2 hoogwerkers en 4 tankautospuiten. De hulpdiensten hebben de brand opgeschaald naar zeer grote brand. Om 12.07 uur is opgeschaald naar GRIP 1, wat betekent dat hulpdiensten nauwer samen gaan werken in de bestrijding van de brand.

Om 12.30 uur was de brand nog niet onder controle. Toeschouwers wordt gevraagd om uit de rook te blijven. Omwonenden moeten hun ramen en deuren gesloten houden en ventilatie uitzetten. Onder het toegestroomde publiek bevinden zich ook leraren en leerlingen van de school. In september zou begonnen worden met nieuwbouw.

Arrestatie

In de buurt gaat het gerucht dat er vlak na het ontstaan van de brand een persoon geboeid is afgevoerd door de politie. Een voorlichter van de brandweer die ter plaatse was kon dit bevestigen noch ontkennen. Waarschijnlijk wordt er in de loop van de dag meer duidelijk hierover.

'Ramen gesprongen'

Buurman Davey de Haze (22) zag de brand steeds groter worden. "Ik hoorde de brandweer in de straat rijden en keek naar buiten. Ik zag eerst wat rook uit het midden van het schoolgebouw komen, daarna werd de rook steeds erger en sprongen alle ramen. De brandweer probeert nu vanaf boven de brand te blussen. Alle lokalen staan vol rook."

Toeschouwers

De brand trok veel toeschouwers. Onder en hen ook leraren en leerlingen. Juf Margriet van der Aa legt troostend een arm om een verdrietig meisje. ,,En dan te bedenken dat in september wordt begonnen met de nieuwbouw voor onze school, elders. Nu zullen we toch in de tussentijd op zoek moeten naar een andere plek."

Ook de juffen onderling omhelzen elkaar. ,,Ongelofelijk, hoe snel zo'n brand gaat", zegt Nicole van der Heijden. Haar tienjarige zoontje Kay kijkt beduusd naar alle rook die uit zijn school komt. ,,Het eerste waar hij aan dacht was meester Maartens gitaar", vertelt zijn moeder. ,,En het verhaal dat we maakten op de computer", zegt Kay. ,,Alles is gewoon weg, het is niet bevatten. Als mijn zoontje Tim straks thuiskomt van zijn voetbaluitje, zal hij dit heel erg vinden", zegt een andere moeder, Irene van den Houten. ,,Groep acht zal straks ook geen afscheid meer kunnen nemen van zijn oude school."

Gemeente en schoolbestuur beraden zich op dit moment over tijdelijke herhuisvesting voor de school.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Volledig scherm De brand was vanuit Helmond te zien.

