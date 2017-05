Zelfs een schietpartij krijgt bewoners in Oosterhout straat niet uit: 'We liggen hier niet meer wakker van'

OOSTERHOUT - Van wietkwekerijen, schimmige drugsfiguren tot verwarde mensen die dreigen hun woning op te blazen: de bewoners van de Musschenbroekstraat in Oosterhout zeggen de afgelopen jaren genoeg meegemaakt te hebben. Maar een schietpartij ontbrak nog op hun lijstje. ,,Laten we hopen dat het hier nu bij blijft", verzucht een oudere buurtbewoonster.

Op het moment dat in veel huiskamers gevochten wordt om de afstandsbediening - Ajax en OG3NE spelen tegelijk – loopt het buiten flink uit de hand. Een 32-jarige man uit Geertruidenberg moet vluchten voor zijn leven als een bekende van hem een wapen op hem richt. De man schiet maar weet zijn doelwit niet te raken. Daarop stapt hij in zijn auto en rijdt weg.

Dof knalletje

Gewaarschuwde agenten komen met spoed ter plekke en zetten de straat met linten af. Ze bellen bij omwonenden aan of zij iets hebben meegekregen. Bijna niemand heeft iets gezien, iedereen zit op dat moment vastgekluisterd aan de televisie. ,,Ik zat naar het songfestival te kijken, maar mijn man hoorde wel een dof knalletje", zegt Els Stultjens (74). ,,Hij dacht dat het vuurwerk was, het klonk niet echt als een vuurwapen."

Stultjens woont al bijna een halve eeuw in de straat. Ze is lang niet de enige. Veel bewoners wonen al tientallen jaren in de Musschenbroekstraat en kennen elkaar door en door. Het is een hechte gemeenschap die het nodige heeft meegemaakt. ,,Dat schept zeker een band”, beaamt een oudere man, die al 47 jaar in hetzelfde huis woont. ,,We zijn helaas wel wat minder hecht dan vroeger. Veel vrienden zijn ons inmiddels al ontvallen.”

Blauw van de politie

Maar het contact tussen de mensen blijft. Zodra de politie met veel machtsvertoon de straat afzet, zoeken de oudere bewoners elkaar op. ,,Het zag opeens helemaal blauw van de politie, dat roept natuurlijk vragen op”, zegt Stultjens. ,,We zijn toen meteen naar de overburen gegaan. Daar kregen we te horen dat er op iemand geschoten was."

De bevriende bewoners speculeren er op los. Ze denken niet dat het om bewoners uit de straat gaat. ,,Anders hadden wij dat allang geweten. En ondanks dat er veel is gebeurd hier, is het een erg fijne straat. Het is prettig wonen hier.” De buurtbewoners gaan al snel weer naar binnen. Een schietpartij, ze liggen er niet meer wakker van. ,,We hebben in al die jaren genoeg meegemaakt. Er is veel onrecht in de wereld", zegt een oudere man, die anoniem wil blijven. "De maatschappij verhardt, helaas ook in deze straat. We zijn dus wel wat gewend."

Of hij zich onveilig voelt na donderdag? “Ben je gek!”, grijnst hij. ,,Die gasten krijgen ons echt niet deze straat uit. We hopen hier onze laatste adem uit te blazen.”

'We vochten om de afstandsbediening'

Aan de andere kant van de straat krijgen veel bewoners zelfs helemaal niets van de schietpartij mee en het omvangrijke politieonderzoek mee. ,,Wij waren met z'n allen Ajax aan het kijken en kregen opeens de politie aan de deur. Toen pas kregen we het te horen", zegt bewoner Johan.