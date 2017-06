Zenuwachtig voor de examenuitslag? Zo hou je het hoofd koel

DEN BOSCH - De uren tot dat verlossende telefoontje lijken wel eeuwen te duren: ben je geslaagd, moet je een herkansing doen of is het helaas echt niet gelukt om je diploma in de wacht te slepen? Woensdag horen ruim 200.000 examenkandidaten van het vmbo, havo en vwo of ze geslaagd zijn. Brabants Dagblad zet wat tips voor je op een rijtje om het hoofd koel te houden in deze zenuwslopende uren.

1. Gedeelde smart is halve smart

Wacht samen met een andere eindexamenkandidaat op de uitslag. Iemand die in hetzelfde schuitje zit, begrijpt precies hoe jij je voelt. Zo kun je elkaar steunen en elkaar een beetje afleiden. En geef elkaar een keer een knuffel! Het stofje dat dan vrijkomt, werkt stressverlagend.

2. Afleiding

Weglopen voor je problemen is natuurlijk geen oplossing, maar in een situatie waarin je simpelweg niets meer kunt veranderen en gewoon moet afwachten, is afleiding een goede optie. Zwengel Netflix aan, pak er een goed boek bij of klets met je moeder. Alleen als ze in de buurt is natuurlijk, niet over de telefoon.

3. Focus op je ademhaling

Toch een paniekmomentje? Focus dan even op je ademhaling. Adem rustig en diep in door je neus, en uit door je mond. Zorg ervoor dat je minstens vier seconden doet over het inademen en ook weer vier seconden over het uitademen en focus op hoe de lucht in en uit je longen stroomt. Daardoor leidt je jezelf even af van alle doemscenario’s in je hoofd, en je stuurt een signaal naar je hersenen dat je superkalm bent.

4. Zet je favoriete playlist aan

Meezingen met je lievelingsnummers is sowieso een goede manier om je te helpen met tip 3, maar heeft nog een extra positief effect. Door naar je eigen, favoriete muziek te luisteren, gebeurt er daadwerkelijk iets in je hersenen: het werkt kalmerend.

5. Wandelrondje

Trillende handjes of een rusteloos gevoel? Dan heb je door de nervositeit zoveel adrenaline in je lijf dat je lichaam het niet goed kwijt kan. Help jezelf dus en zorg dat je wat met die energie kan. Ga een rondje lopen, of rennen. Wat frisse lucht doet een mens sowieso altijd goed. Wel zorgen dat je op tijd terug bent om de telefoon te kunnen opnemen!