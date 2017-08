Zieke man die vrouw doodde met kokend water in Eindhovense zorginstelling probeerde al eerder echtgenote te doden

EINDHOVEN - De Eindhovenaar die vorige week een vrouw doodde met kokend water ging door de ziekte van Huntington eerder flink in de fout. Agressie is bij patiënten met deze ziekte niet uit te sluiten, aldus een expert.

De Eindhovense Huntington-patiënt (46) die vorige week een mede-patiënte doodde met kokend water heeft in 2014 geprobeerd zijn echtgenote te laten stikken. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank. Hij werd toen vanwege zijn ziekte volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard en vrijgesproken van poging tot doodslag en mishandeling. De man werd in 2014 gevaarlijk geacht en een jaar gedwongen opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Zorginstelling Landrijt in het Eindhovense stadsdeel Woensel waar vorige week het dodelijke incident plaatsvond, zei bij monde van bestuursvoorzitter Anton Metske eerder niet op de hoogte te zijn geweest van dat verleden. Maandag liet de instelling echter weten dat de directe behandelaars van de man daar wel van wisten.

Incidenten

Dit soort incidenten is nooit helemaal uit te sluiten, zegt professor Wilco Achterberg van het Leids Universitair Medisch Centrum, lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Vereniging van Huntington. Hij is niet bekend met de Eindhovense zaak, maar legt uit dat het niet ongewoon is dat op een afdeling voor mensen met de ziekte van Huntington patiënten een verleden met geweld hebben. Agressie is een van de symptomen van de ziekte. Patiënten weten impulsen soms niet te onderdrukken. ,,Dat kan zeer ernstig zijn.” Voor iedere patiënt heeft de instelling een protocol om dreigend geweld tijdig te herkennen. ,,Heel soms kan er iets misgaan, ondanks dat je alles goed gedaan hebt”, aldus Achterberg.

Agressie is een van de symptomen van de ziekte die sinds de rechtszaak in 2014 niet per definitie verergerd hoeven te zijn, legt Achterberg uit. ,,Bewegen gaat steeds slechter. Maar van de psychiatrische stoornissen is het verloop veel onvoorspelbaarder.” Zorginstelling Landrijt laat weten dat van iedere patiënt individueel een risicoanalyse is gemaakt en dat ze periodiek door externe specialisten worden onderzocht.

Kussen

De Eindhovenaar had in mei 2014 geprobeerd zijn slapende echtgenote te laten stikken door een kussen op haar gezicht te drukken. Door hem in zijn kruis te knijpen, kon ze ontkomen. Het Pieter Baan Centrum concludeerde dat de Eindhovenaar volledig ontoerekeningsvatbaar was door de ziekte van Huntington. Als de ziekte niet wordt behandeld, kan de patiënt zijn zelfbeheersing verliezen en agressief reageren, luidde de conclusie. ‘Zonder medicatie en structuur bestaat een grote kans op herhaling’, oordeelden de onderzoekers destijds. De rechtbank liet de man een jaar – de maximale tijd die rechters kunnen opleggen – in een psychiatrisch ziekenhuis opnemen voor ‘de veiligheid van anderen’. Of hij daarna via een rechterlijke machtiging tot langere behandeling is gedwongen, is niet bekend. Het OM meldde dat de man vrijwillig in Landrijt is opgenomen.