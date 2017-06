Zieke nagellakheld Tijn (6) laat geld opnieuw rollen

Met de verkoop van potjes nagellak onder de noemer 'LAK. door Tijn' wil Stichting Semmy 1 miljoen euro inzamelen om een speciale robot naar Nederland te halen. Daarmee is hersenstamkanker, de ziekte waar ook Tijn aan lijdt, beter te behandelen. De teller staat na twee dagen al op 245.000 euro.

Tijn ontketende in december bij Serious Request een nagellakhype die zijn weerga niet kende. Heel Nederland lakte en door de actie van Tijn kon het Rode Kruis ruim 2,5 miljoen euro op zijn rekening bijschrijven. Flink wat meer dan het streefbedrag van 100 euro dat de jongen uit Hapert zelf voor ogen had gehad, toen hij met vader Gerrit naar Het Glazen Huis in Breda was afgereisd. In de dagen daarna brak de gekte los. Tijn lakte nagels van Bekende Nederlanders van allerlei pluimage.

BN'er

Tijn werd zelf een BN'er. In navolging van onder anderen Mulisch, Vondel, Rembrandt en Anne Frank kreeg hij in februari een planetoïde naar zich vernoemd. In april ontving hij een hoge onderscheiding van het Rode Kruis. En in dezelfde maand sprak paus Franciscus zijn zegen over Tijn uit.

Initiatieven waar Tijn en zijn ouders part noch deel aan hadden. De familie hield zich afzijdig. Bij de huidige inzamelingsactie is het Hapertse gezin wel actief betrokken, legt John Emmerik van Stichting Semmy uit. Tijn figureert in een filmpje op de website. En vader Gerrit prees de actie bij RTL Late Night aan. „Een heel mooi initiatief."