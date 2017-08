Ziekenhuis in Breda wil af van bezoektijden

Bezoektijden worden in het nieuwe Amphia aan de Molengracht mogelijk afgeschaft. Uit onderzoek van de cliëntenraad van het ziekenhuis blijkt dat mensen behoefte hebben aan een flexibeler bezoekrooster.

Panel

,,We vroegen het dit voorjaar aan ons panel, dat bestaat uit een kleine vierhonderd leden”, vertelt Piet Berkers. Hij is de voorzitter van de tienhoofdige cliëntenraad van het ziekenhuis, die de belangen behartigt van de patiënten van Amphia en hun bezoekers.

Met een cliëntenpanel onderzoekt zij regelmatig de behoeftes van de bezoekers en brengt daarover advies uit aan het Raad van Bestuur van het ziekenhuis. ,,Een overgrote meerderheid gaf aan een verruiming van de bezoektijden te zien zitten”, aldus Berkers. Volgens hem staat ook de Raad positief tegenover de flexibilisering.

Voor de patiënt een uitkomst, denkt Berkers: ,,Dierbaren om je heen hebben als je ziek bent kan bijdragen aan een sneller herstel. En voor bezoekers betekent het meer flexibiliteit.” Volgens Berkers is het ziekenhuis landelijk een van de ‘koplopers’ met deze regeling. Amphia, met meerdere locaties in Breda, Etten-Leur en Oosterhout, is echter niet het eerste ziekenhuis die de bezoektijden herziet. Ook een ziekenhuis als het Medisch Spectrum Twente heeft het bezoekuur afgeschaft.

Afschaffing bezoekuren

Maar een dergelijke verandering gaat niet zomaar. De afschaffing van de bezoekuren heeft ook invloed op het werk van de zorgverleners. Berkers vertelt hoe het mogelijk gaat in de toekomst: ,,Het kan een keer voorkomen dat een verpleegkundige de bezoekers vraagt om later terug te komen om zorg te verlenen. Daarnaast kan ik me voorstellen dat er voor mensen die ernstig ziek of terminaal zijn andere regels gaan gelden. Maar het uitgangspunt zijn continue bezoekuren."

Naast de zorg heeft de aanpassing ook invloed op de circulatie in de stad, aangezien de afschaffing tot minder piektijden van verkeer rondom het ziekenhuis leidt. Kortom, er zijn nog een aantal zaken die in kaart moeten worden gebracht. Een projectteam onderzoekt nu wat de gevolgen zijn van een dergelijke wijziging.

Wel duurt het nog even voor de maatregel in werking treedt, want de huidige ruimtes zijn hiervoor niet geschikt. Eind 2019 moet het gebouw aan de Molengracht klaar zijn.

Dat is ook het moment dat de bezoektijden mogelijk aangepast gaan worden, want de bestaande bouw, met meerpersoonskamers, maakt het onmogelijk een dergelijke maatregel door te voeren. Berkers: ,,In de nieuwbouw hebben we ruim 570 eenpersoonskamers. Anders kan bezoek tot overlast leiden voor andere mensen die op de kamer liggen.”

De bouw van het nieuwe ziekenhuis is een van de grootste bouwprojecten in het zuiden van het land. Vier gebouwen, die door middel van een tunnel met elkaar en de bestaande bouw worden verbonden: één voor hart- en longziekten, één voor vrouw, moeder en kind, een gebouw waar oncologie wordt ondergebracht en een centrum voor de spoedeisende hulp.