‘Zigeuner’ vindt de dierenpolitie op zijn pad

DEN BOSCH/ARNHEM - Hoeveel zijn woonwagen weegt, weet hij precies. Hij heeft hem zelf in elkaar getimmerd. En het staat op een briefje, dat ergens in zijn donkere, volgepakte kar ligt. Maar hoe zwaar zijn muildier Bella is? Ruud - 'geen achternaam' - denkt hardop: ,,Ik schat tussen de 200 en 300 kilo.'' Maar schatten, is niet genoeg, wil hij zich de Dierenpolitie van het lijf houden.

De 72-jarige Brabander, die door Gelderland trekt als een zigeuner uit een vergeten kinderboek, stuit geregeld op politie. Burgers zien hoe zijn muildier zich soms moet inspannen om op hellende stukken de woonwagen voort te trekken en melden een geval van dierenmishandeling. ,,Dat doen alleen tweeverdieners die denken dat ze overal verstand van hebben'', meent Ruud.

Deze week was het raak in Arnhem, waar de reiziger met zijn ezel, kip en hond in een plantsoentje bij de Nelson Mandelabrug bivakkeerde. De kip zat met een tuigje aan een lijn, anders loopt Ruud 'de hele dag die kip te vangen'. Het bleef bij een praatje met de politie, maar hij kreeg wel het advies om zijn muildier op een weegbrug te zetten zodat met een vaste formule kan worden berekend of de last inderdaad niet te zwaar is. Toch leek van een strafbaar feit geen sprake. Daarvoor zag Bella er te goed uit.

Zijn muildier staat te grazen in het plantsoen. Gras, distels, bladeren, hij vindt zijn kostje wel. ,,Eerst gaf ik hem ook brokken, maar dan wordt hij te vet.'' Water krijgt Ruud onderweg aangeboden. Het staat in een jerrycan naast zijn wagen. ,,En anders haal ik het op het kerkhof. Daar is altijd gratis water, zoiets leer je wel.''