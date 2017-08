ZLTO waarschuwt voor inbrekende dierenactivisten: 'Doe stal op slot'

Ongeval met drie vrachtwagens op A67 bij Geldrop; weg is afgesloten

10:09 GELDROP - Op de A67 bij Geldrop in de richting van Venlo is woensdagochtend rond kwart over negen een ongeluk met drie vrachtwagens gebeurd. De chauffeur en de bijrijder van de middelste vrachtwagen zaten bekneld in hun cabine, maar zijn door de hulpdiensten bevrijd.