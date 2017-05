Zó slaan we ons door die verdomde eindexamens heen

Niemand die er naar uitkijkt, de examentijd. Maar we krijgen het allemaal een keer voor de kiezen. Hoe bezweer je examenvrees, zorg je ervoor dat je fris en fruitig door de opgaven fietst en dat je sláágt? En niet onbelangrijk: hoe zorgen je ouders ervoor dat de rust in huis bewaard blijft?

Door in elk geval niet aan je kop te zeuren, want jij hebt het nu al moeilijk genoeg. Al vanaf dat je brugpieper was, kreeg je ingeprent dat die examens gruwelijk moeilijk zouden worden, dat je vanaf dag een op de middelbare school keihard voor je diploma zou moeten werken en dat je in examentijd je neus uitsluitend nog in de boeken en andere examenstof zou kunnen steken. Nee, dát is nog eens iets om naar uit te kijken. Maar goed het is zover. Dat wordt afzien de komende weken. Voor eindexamenkandidaten. En voor hun familie.

Alert

Natuurlijk ben je een beetje gespannen nu. Geeft niks, kan geen kwaad, het houdt je alert en helpt je om beter te presteren. Zegt psycholoog Jean-Pierre van de Ven (48) van MIND (een landelijke organisatie voor en door mensen met psychische problemen). ,,Maar de spanning kan ook omslaan in examenvrees, angst om te falen. Het is goed om daar alert op te zijn om problemen later te voorkomen."

Hoe? Van de Ven heeft tips voor examenkandidaten om te voorkomen dat zij met te veel stress gaan worstelen. En voor hun ouders, zodat die weten wat ze kunnen doen om hun kind te helpen. En vooral ook wat ze níet moeten doen. Tip voor jou: drink in je examentijd even geen alcohol, geen ja, géén! En voor je ouders: Vraag niet steeds aan je kind hoe het ging, of het moeilijk was, en hoeveel vragen het goed had. Dat is behoorlijk irritant ja.