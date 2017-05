Zo wordt een nieuwe burgemeester gekozen: iedereen mag solliciteren, maar de eisen zijn hoog

Iedereen mag solliciteren, maar de ambtsketen past toch echt niet iedereen. Nu Peter Noordanus zijn functie gaat neerleggen, is er behalve in Den Bosch ook in Tilburg een vacature. Maar hoe werkt nou zoiets? Wat moet je doen om in aanmerking te komen voor zo'n post? Het maakt uit van welke partij je bent, waar je wilt wonen en zelfs - nog steeds - wat je geslacht is.

Wie niets liever wil worden dan burgemeester, heeft een beperkte keuze. In de regio zijn er behalve in Den Bosch en Tilburg ook nog vacatures in Meierijstad (bijna 80.000 inwoners), Zaltbommel, Loon op Zand, Someren en Oirschot. Buiten Brabant zijn er onder meer vacatures in Arnhem, Zaanstad (Ruud Vreeman is daar nu waarnemer), Dordrecht en Ede. Wie lekker met een burgemeestersketting om zijn nek wil uitwaaien op een Waddeneiland, kan solliciteren op Vlieland of Schiermonnikoog.

De sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester duurt volgens de Rijksoverheid ongeveer vier maanden. Voordat de vacature in de Staatscourant verschijnt, maakt de gemeenteraad een profielschets. Waar moet de nieuwe kandidaat allemaal aan voldoen? Die schets wordt in een bijzondere raadsvergadering aangeboden aan de commissaris van de koning, waarna de vacature officieel wordt opengesteld.

Hoe solliciteer je?

Je stuurt je brief naar de provincie, gericht aan 'Zijne Majesteit de Koning'. Een leuke pasfoto kan geen kwaad, maar vooral bestuurlijke ervaring komt van pas. In 2007 deed Johan Vlemmix een gooi naar het burgemeesterschap in Eindhoven en Henk Westbroek was in 2013 grote favoriet onder de Utrechters. Tevergeefs, het werd VVD’er Jan van Zanen.

Vrouwelijke kandidaten mogen zich natuurlijk ook melden, maar de kans op de ambtsketting is vrij klein. In 1998 was zeventien procent van alle burgemeesters in Nederland vrouw. Vorig jaar klommen de dames naar een kleine 23 procent. Nog steeds minder dan een kwart van de burgemeesterstaart. Of wordt het daarom juist tijd voor vrouwen in Tilburg en Den Bosch? Ook handig om te weten: het gros van de burgemeesters is nog altijd lid van CDA, PvdA, VVD, de drie partijen die decennialang de grootste waren in Nederland.

Mooi salaris

Je tekent wel meteen voor lange dagen. Maar daar staat een mooi salaris tegenover. In Tilburg en Den Bosch bedraagt het bruto maandsalaris 10.500 euro, exclusief onkostenvergoeding. Je moet alleen wel snel zelf op zoek naar je eigen stulpje in je nieuwe gemeente. De wet verplicht burgemeesters om te wonen waar je werkt. De gemeenteraad kan je voor ten hoogste een jaar ontheffing verlenen. In bijzondere gevallen kan die termijn met maximaal twee jaar verlengd worden.

Het kan ook spaak lopen: Giel Janssen vertrok vorig jaar als burgemeester van Halderberghe omdat hij er niet in slaagde zijn huis in Zuid-Holland te verkopen. De raad wilde hem niet langer dispensatie geven. Exit burgemeester Janssen.