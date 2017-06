Zoon van omgebrachte Bart Hillen uit Helmond blijft hoofdverdachte ondanks mysterieuze brief

DEN BOSCH - Onderzoek naar de anonieme brief die de zoon van Helmonder Bart Hillen vrijpleit van diens gewelddadige dood, heeft tot nu toe niks opgeleverd dat diens onschuld bewijst. Wel is er een telefoontje uit Spanje binnengekomen maar ook dat zegt volgens het Openbaar Ministerie weinig.

Het lichaam van de vermiste Hillen (67) werd mei vorig jaar in de Zuid Willemsvaart gevonden. Het zat met tape en spanbanden op een karretje gebonden. Dezelfde tape en banden lagen in zijn garage, met DNA van zijn zoon (41). Die was spoorloos maar werd binnen een week opgepakt.

Vorige maand kwam bij deze krant een anonieme brief binnen. Daarin stond dat 'iets was misgegaan' bij een inbraak. Hillen zou weggelokt zijn door een vrouw, zodat haar broers vrij spel hadden in diens huis. Omdat deze zijn klassieke Mercedes niet gestart kregen zochten ze Hillen op, waarbij de man een fatale val maakte. Advocaat Frank van Rijthoven zag zijn idee bevestigd: Hillen zou een nieuwe onbekende vriendin hebben.

Volgens officier Walter Kupers is de brief meteen uitgebreid onderzocht. Qua inhoud is er geen enkel aanknopingspunt gevonden waardoor hij de waarheid lijkt te zeggen. Zo staat er dat de vrouw vooraf belde met Hillen, maar dat blijkt niet uit diens telefoongegevens. Een eerste vingerafdrukkenonderzoek leverde ook niks op. Dat wordt nu via een andere methode nog een keer geprobeerd, en ook tracht het NFI DNA te vinden zodat daarmee de schrijver kan worden achterhaald. Handschriftonderzoek gaat weinig opleveren, zeggen deskundigen.

Spanje

Op de vraag van de politie destijds of de schrijver zich wilde melden kwam geen reactie. Wel is de andere zoon van Hillen gebeld door een man uit Spanje. Die zegt de brief niet te geloven, noemt de verdachte een oplichter en denkt dat een oude celgenoot van hem misschien de brief heeft geschreven.

De verdachte en zijn advocaat willen dat het OM alles op alles zet om zowel de beller als de celgenoot op te sporen en te bevragen. Kupers ziet daar weinig heil in. De beller had enkel vermoedens en is inmiddels verdwenen. Een zoektocht in Spanje kan erg veel tijd kosten, waarschuwde hij. De rechtbank besloot even later ook dat dat niet nodig is.

Paranormaal

De verdachte zoon zei 'dagenlang stil te zijn geweest' van de brief. Hij weet vrijwel zeker dat de schrijver wel gelijk heeft. Deze heeft het over paranormale uitspraken van Hillen Senior en 'dat is typisch vader'. Hij beschuldigde OM en politie er van dat ze 'uit alle macht proberen mij te linken aan de dood van vader'. Dat ontkende Kupers met klem.

De zitting van dinsdagochtend zou eigenlijk inhoudelijk zijn, maar dat is doorkruist door dit onderzoek. Wel is er een nieuwe datum: 31 augustus, dan moeten ook de laatste DNA- en vingerafdrukonderzoeken binnen zijn. Advocaat Van Rijthoven vroeg tijdelijke vrijlating uit voorarrest van de verdachte, maar dat wees de rechtbank af.