Zorgen over overvolle klassen in regio

EINDHOVEN - Op basisscholen in diverse dorpen in Zuidoost-Brabant groeit het aantal kinderen in één klas naar dik boven de dertig, tot zelfs veertig leerlingen. Dat gebeurt onder meer in Best, Hulsel, De Mierden, Eersel en Casteren. Leerkrachten en ouders maken zich zorgen over de volle klassen.

,,Ik weet niet of het wel zo'n goed idee is om zoveel leerlingen in een klas te stoppen. Blijft de kwaliteit van onderwijs dan wel goed?", vraagt Liseth van den Dungen uit Best zich af. Zij is, net als een aantal andere ouders, bezorgd over het feit dat haar kind in een klas terecht komt met veertig leerlingen. Een kleuterklas van De Klimboom en een combinatieklas van De Heydonck groeien komend jaar geleidelijk tot veertig kinderen. ,,Het ministerie van Onderwijs geeft als advies dat het voor de onderbouw belangrijk is om niet al te grote klassen te hebben. En dan hoor je dat jouw kind in een klas met veertig kinderen komt te zitten", zegt Van den Dungen.

Volgens Marianne Brugge, bestuurslid van stichting Best Onderwijs, zal er straks meer dan één docent voor de grote groepen staan. Brugge kan zich de zorgen van de ouders voorstellen, maar benadrukt dat de kwaliteit van onderwijs er niet onder zal lijden. ,,Wij zorgen voor voldoende begeleiding in de vorm van extra leraren of onderwijsassistenten."

Bas van den Bosch, directeur van de drie basisscholen in Hulsel en de Mierden, heeft nu al te maken met overvolle klassen. ,,We hebben klassen tot wel 36 leerlingen. Als er dan met één van de kinderen nog iets speciaals aan de hand is, loop je al snel over."

Een rondgang leert dat basisschooldirecteuren proberen met creatieve oplossingen de klassengrootte in de hand te houden. Ze schakelen onderwijsassistenten in en laten de samenstelling van de klassen gedurende de week variëren. Op de Sint Jansschool in Casteren groeit een kleuterklas komend jaar van 22 naar veertig kinderen. ,,Dat baart zorgen", zegt directeur Rudolf Buur. De klassengrootten zijn nog geen drama, maar 'het kan op momenten erg lastig zijn'.

Hij besloot om komend jaar na kerst ondersteuning weg te halen bij groep 3 en 4 en die in te zetten bij de kleuters. ,,Dat krijg je met moeite aan ouders uitgelegd.

Op de Jacobusschool in Eersel dreigde groep acht - dit jaar nog met 35 leerlingen - uit de klauwen te groeien. Dus moest de klas gecombineerd worden met groep zeven, en vervolgens verdeeld over drie kleinere groepen. ,,Ouders reageerden heel wisselend op het idee", zegt directeur Harry Rooijackers. ,,Sommigen waren erg blij met de kleinere klassen, anderen wilden dat hun kind in het laatste jaar juist in een homogene groep kon toewerken naar eindtoets, musical en schoolkamp. Het werd een compromis. Alle ochtenden les in de kleinere combinatieklassen en in de middagen alle kinderen van groep 7 in één klas en alle kinderen van groep 8 in één klas." Rooijackers: ,,Ja, de klassen zijn groter geworden. We zitten op het maximum van de rek."

Het wordt vooral lastig als een docent veel aandacht moet besteden aan een paar leerlingen met gedragsproblemen, zeggen directeuren. Of als een leraar ziek wordt. Vervanging vinden is door het lerarentekort geen sinecure. Klassen zijn tegenwoordig te groot om in geval van nood een tijdje samen te voegen, zegt basisschooldirecteur Rooijackers.

Grote klassen zijn niet per definitie een probleem, want het beeld van veertig kinderen in één lokaal met één docent klopt op veel plekken niet meer, nuanceert Ingrid Sluiter. Zij is voorzitter van het College van Bestuur van scholenkoepel Skozok met dertig scholen en bijna zesduizend leerlingen onder haar hoede. Nog maar een kwart van de Skozok-scholen kent het klassieke klassikale onderwijs, aldus Sluiter. De rest heeft structureel klassen in wisselende samenstelling.

Ze noemt de Waalrese basisschool De Drijfveer als voorbeeld. Daar zitten alle kinderen van groep 7 en 8 in een grote groep samen en krijgen ze les van twee tot drie docenten. Sluiter maakt zich geen grote zorgen over de klassengrootte. Ze zit met een ratio van iets meer dan 22 kinderen per docent onder het landelijk gemiddelde. Mede dankzij de inzet van steeds meer onderwijsassistenten. Efficiënter, vindt Sluiter. Bijvoorbeeld bij de lagere klassen; daar zijn relatief veel zorgtaken zoals helpen met wc-bezoek en jas aantrekken. ,,En dat staat dan een juf te doen." Datzelfde geldt voor ondersteuning bij lesstof nadat de docent de opdracht heeft uitgelegd.