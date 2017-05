Zwaargewonde bij steekpartij op omstreden Brabantse 'SBS 6' camping

Voor de gewonden is een traumaheli opgeroepen. Bij restaurant Sultan Palace, naast de ingang van Fort Oranje, staan diverse mensen in de deuropening te kijken naar de traumaheli aan de overkant van de weg. ,,Hij staat er nu al zeker een uur'', zegt een van hen. ,,Wij dachten dat het een oefening was.''

Slecht onderhouden caravanpark

Televisiezender SBS6 vertoonde recent een zesdelige documentairereeks over het slecht onderhouden caravanpark Fort Oranje. Op de vroegere vijfsterrencamping in het Brabantse Rijsbergen zijn nu veel mensen met schulden, huisvestings- of andere problemen beland. Voor veel bewoners was het de enige plek waar ze nog naar toe konden.



Politicus Lodewijk Asscher kwam vervolgens een kijkje nemen bij het park in Rijsbergen, waar hij zei dat het park dicht moest als het aan hem lag. ,,Criminelen mogen hier niet de baas zijn. Deze camping moet dicht, en ik ga me inzetten om wetgeving te ontwikkelen om dit voor de burgemeester snel mogelijk te maken'', aldus Asscher. Eigenaar Jan Engel reageerde woedend. Hij zei dat zijn camping werd misbruikt om campagne te voeren en deed aangifte tegen de toenmalige vicepremier, die zich volgens hem op verboden terrein had begeven.