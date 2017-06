Zware buien trekken over Brabant: code geel voor onweer

Wateroverlast De komende uren trekken de buien wel over het land. Uiteindelijk wordt het pas later vanmiddag ook in het oosten droog, al blijft in het zuiden een lokale bui nog wel mogelijk. Vanmiddag breekt in een groot deel van het land de zon door bij maxima van 18 tot 21 graden. Severin verwacht dat de overlast beperkt zal blijven. Slechts op een enkele plek valt zoveel regen dat wateroverlast mogelijk is.

Weekendweer

Zaterdag is het rustig weer met wolkenvelden en soms zon, met name in het zuiden. In de middag is er in het noorden een kleine kans op regenbui. De temperatuur loopt op naar zo'n 18 graden in het noorden tot ruim 24 graden in het zuiden van Brabant. De wind is zwak of matig uit zuidelijke richtingen. Zondag schijnt in de ochtend de zon geregeld en wordt het snel warm. De maxima lopen uiteen van 24 graden in het noorden tot 29 graden in het zuidoosten. Later op de dag neemt de bewolking en de kans op buien toe, maar of de buien pas ’s avonds komen of al in de middag is nu nog onzeker.