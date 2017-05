1600 migranten uit illegaal kamp bij Parijs gehaald

Hoogbejaarde Spanjaard 24 uur onderweg om een wijntje te halen

17:22 De politie van de Spaanse stad Murcia heeft zich vanochtend ontfermd over een 88-jarige man die de kluts kwijt was. De man was een dag eerder in Madrid in de auto gestapt om wijn in te slaan, maar tijdens zijn rit van 24 uur raakte hij verdwaald.