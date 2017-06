34 Nederlanders in buitenlandse cel voor misbruik kinderen

Dat blijkt uit een inventarisatie van Buitenlandse Zaken, op verzoek van het AD. Vorige week werd nog een 42-jarige Rotterdammer opgepakt in Cambodja wegens misbruik van een 6-jarig meisje. Hij is geboren in Rusland.

Het aantal Nederlandse kindermisbruikers in buitenlandse gevangenissen ligt al een paar jaar rond de 30. Het land met de meeste Nederlandse kindermisbruikers in de cel is de Verenigde Staten: daar zitten er zeven achter de tralies. Daarna volgen Engeland, België en de Filipijnen met 5.

Verdacht

Sinds november 2014 houdt BuZa maandelijks ‘de stand’ bij. Toen waren het er 25. Begin van dit jaar zaten er meer dan 40 personen vast na een veroordeling of verdenking van kindermisbruik.

Drugshandel is verreweg het meest voorkomende vergrijp waarvoor Nederlanders over de grens worden opgepakt. Van de 2021 Nederlanders die nu in buitenlandse gevangenissen zitten, is iets meer dan de helft (1.028) gepakt vanwege drugsdelicten.

Rus

De man die vorige week in Cambodja werd gepakt voor misbruik van een 6-jarig meisje is Victor G., een 42-jarige geboren Rus zonder paspoort die in Rotterdam een vreemdelingenpaspoort heeft gekregen. Zo'n paspoort is verkrijgbaar als je in eigen land geen identiteitsbewijs kan krijgen, maar wel in Nederland woont. Waarom G. geen Russische paspoort heeft, is onbekend. G. krijgt in Cambodja consulaire hulp van Nederland.

G. ontkent het 6-jarige meisje te hebben misbruikt. De Rotterdamse Rus verbleef met zijn moeder in een guesthouse in Cambodja waar hij al vaker was geweest. Hij kende de moeder van het 6-jarige meisje al langer. De moeder en het meisje kwamen wel eens bij hem over de vloer, totdat zij enige tijd geleden argwaan kreeg.

Priester