53-jarige vrouw is winnares megajackpot VS

Ines vluchtte uit Grenfell-brand en maakte meteen succesvol examen

20:17 De Britse scholiere Ines Alves vluchtte op 14 juni samen met haar ouders en broertje de brandende Grenfell-flat in Londen uit en ontsnapte daarmee aan de dood. Slechts enkele uren later zat ze in de schoolbanken om haar examen scheikunde te maken. En met succes blijkt nu: ze haalde het hoogst mogelijke cijfer.