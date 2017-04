'Aanslag Dortmund mogelijk wraakactie'

De aanslag diende mogelijk als wraak voor een eerdere botsing tussen hooligans van de club en supporters van de voetbalclub RB Leipzig, zeggen bronnen rond het onderzoek tegen het Duitse nieuwsblad Focus.



Bij de Duitse krant Der Tagesspiegel is vanavond een mail bij de redactie binnen waarin gesteld wordt dat er op 22 april in Keulen een terroristische actie zal plaatsvinden. De mail is ondertekend door Adolf Hitler en is een aanklacht tegen de Duitse multiculturele samenleving. De brief wordt door autoriteiten zeer serieus genomen. De aanslag in Dortmund zou een 'laatste waarschuwing' geweest zijn. ,,Op 22 april zal bloed vloeien in Keulen'', klinkt het volgens Der Tagesspiegel. ,,De groep in Keulen staat paraat.''