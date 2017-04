Aanslag Sint-Petersburg eist zestiende slachtoffer

'Verdachte aanslag Parijs zat in februari nog vast'

11:46 De omgekomen verdachte van de aanslag op de Champs-Élysées in Parijs is volgens bronnen bij de Franse justitie in 2005 al veroordeeld tot vijftien jaar cel wegens poging tot doodslag. Ook zou hij in februari nog vast hebben gezeten voor het bedreigen van politieagenten.