'Abedi vloog vier dagen voor aanslag van Düsseldorf naar Manchester'

Salman Abedi, de vermoedelijke dader van de bomaanslag in Manchester, vloog vier dagen voor zijn daad van Düsseldorf naar de Engelse stad. Dat meldt Focus Online vandaag op basis van bronnen bij veiligheidsdiensten in Berlijn.

In 2015 vloog Abedi ook al eens van Duitsland naar Groot-Brittannië, toen vanuit Frankfurt. Vermoedelijk was hij daarvoor in Syrië geweest, waar hij een paramilitaire training zou hebben ondergaan, aldus de Britse politie aan haar Duitse collega's.

De naam van Abedi kwam volgens het bericht niet voor in internationale opsporingssystemen. Hij stond evenmin op observatielijsten waarmee de reisbewegingen van verdachte islamisten worden gevolgd. De Duitse autoriteiten zoeken uit of Abedi in Syrië mensen heeft leren kennen die hij nu in Noord-Rijnland-Westfalen of Hessen heeft ontmoet, zei een expert van het Bundeskriminalamt tegen Focus.

Onopvallend

Abedi (22), van wie slechts de romp overbleef na de explosie, gold als een onopvallend kind van Libische immigranten. In de wijk Chorlton rookte hij met vrienden joints en trapte op straat tegen een bal. Op de jongensschool Burnage Academy behoorde hij weliswaar niet tot de slimste leerlingen, maar een echte lastpak was hij niet. Een poging om verder te studeren aan Salford University strandde. Abedi brak zijn opleiding voortijdig af.