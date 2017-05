Adoptiedossiers Sri Lanka vol met fouten en vervalsingen

Van 1980 tot 1990 zijn enkele duizenden kinderen door Nederlanders geadopteerd. De meeste adopties kwamen in die tijd tot stand via de voormalige Stichting Flash. Een ex-bestuurslid van het voormalige adoptiebureau, dat anoniem wil blijven, schat dat 70 procent van de adoptiedossiers niet in orde is.



Volgens het bestuurslid komt het bijvoorbeeld voor dat broers en zussen bij onderzoek helemaal geen broers en zussen blijken te zijn. In de adoptiepapieren van een ander kind staat dat zij enig kind is, terwijl zij nog een oudere zus én een tweelingzus blijkt te hebben.



Ook werden paspoorten handmatig van een totaal ander geboortejaar voorzien, pasfoto's werden vervalst en de gegevens van biologische ouders blijken niet te kloppen. Het televisieprogramma stelt tevens interne documenten te hebben waaruit blijkt dat Flash zwijggeld heeft betaald aan een Sri Lankaanse moeder die haar kind terug wilde. ,,Het aanbieden van 10.000 roepies kon de moeder er niet toe brengen te kalmeren en het terugeisen van het kind te vergeten.”