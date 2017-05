Aftreden Japanse keizer wordt voorbereid

Automakers schikken in airbagzaak VS

18 mei Een viertal automakers heeft in de Verenigde Staten een schikking getroffen in de zaak rond de defecte airbags van de Japanse fabrikant Takata. De vier, Toyota, Subaru, Mazda en BMW betalen in totaal 553 miljoen dollar aan auto-eigenaren onder meer om kosten van reparaties te dekken.