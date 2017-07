Alarm om gewapende man in school in Duitsland

Man met één been sleept titel Mister England in de wacht

15:46 De 28-jarige personal trainer Jack Eyers uit Groot-Brittannië heeft de titel Mister England in de wacht gesleept. Eyers, afkomstig uit de zuidelijke kustplaats Bournemouth, is in de geschiedenis van de modellenwedstrijd de eerste winnaar met één been. Zijn rechterbeen werd 14 jaar geleden geamputeerd als gevolg van een aangeboren afwijking.