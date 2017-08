Allereerste Godzilla-acteur overleden

De dochter van Nakajima vertelde vandaag aan persbureau AP dat haar vader is overleden aan de gevolgen van een longontsteking. De Japanse filmproducent Toho bevestigde het nieuws later.



Nakajima werkte voornamelijk als stuntman in Japanse samoeraifilms toen hij in 1954 gevraagd werd het reuzenreptiel te spelen. Ter voorbereiding ging hij naar een dierentuin om de bewegingen van olifanten en beren te bestuderen. In een interview uit 2014 vertelde hij dat hij dat deed om het juiste loopje onder de knie te krijgen. Het rubberen pak dat hij moest aantrekken was volgens Nakajima meer dan honderd kilo zwaar. Hij had het zo warm in het pak dat hij naar eigen zeggen een halve emmer zweet wrong uit het T-shirt dat hij daaronder aan had.