Ambulancebroeder Paddy kwam als eerste Manchester Arena binnen

De eerste ambulancebroeder die aankwam in de Manchester Arena was Paddy Ennis. De bloederige taferelen die de vader van drie kinderen voor ogen kreeg, vergeet hij nooit meer.

Paddy had dienst toen de eerste meldingen iets na 22.30 uur binnenkwamen. ,,Het was sowieso al een drukke avond geweest, zo'n veertig noodoproepen moesten nog beantwoord worden. Maar plots verscheen op het scherm overal dezelfde boodschap: Manchester Arena. En ik zag ook het woord 'explosie'."

Ennis sprong in zijn ambulance en reed in het spoor van een politiewagen naar de concertzaal, zo'n anderhalve kilometer verderop. ,,Ik probeerde mezelf mentaal voor te bereiden op wat ik te zien zou krijgen. Maar hoe dichter ik kwam, hoe meer mensen ik zag. En ze zagen er opvallend kalm uit. Ik begon al te hopen dat het toch niet zo ernstig zou zijn."

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Chaos na de aanslag in de Manchester Arena. © Joel Goodman/LNP

Sprake van paniek

Aan Victoria Station gleed dat optimisme echter langzaam weg. ,,De sfeer was anders, die voetgangers stapten sneller door. Er was sprake van paniek, maar op dat moment had ik nog steeds geen idee van de ernst van de situatie."

,,Toen zag ik de eerste gewonden. Ik nam mijn spullen uit de ambulance en agenten leidden me naar een groepje van vier à vijf mensen. Ze wisten zelf niet of er een explosie geweest was of dat ze neergeschoten waren. Uit de aard van hun verwondingen kon ik dat niet zien."

Adrenaline





Quote De angst werd steeds tastbaarder Paddy Ennis ,,Daarna volgde een groep van twintig à dertig mensen met gelijkaardige verwondingen: ze waren geraakt door glas of scherven, maar ze waren gelukkig niet in levensgevaar. Op dat moment was ik nog een kleine vijftig meter van de lobby verwijderd. Hoe verder ik ging, hoe meer mensen er op de grond zaten. Ik verwittigde hen dat mijn collega's hen zouden komen helpen. Ongelooflijk eigenlijk dat ze al tot daar geraakt waren, want sommigen waren er erg aan toe. Adrenaline kan veel doen met een mens blijkbaar."

Ennis besefte nu wel dat het ergste nog moest komen. ,,Agenten zeiden dat er nog slachtoffers in de lobby lagen. Ze bevestigden ook dat het een explosie was geweest. Mensen liepen weg of schreeuwden om hulp, de angst werd steeds tastbaarder."

Paddy liep vervolgens de trappen op. ,,Ik was nog altijd de enige hulpverlener ter plekke, maar ik wist dat mijn collega's er snel zouden zijn. En toen drong het surreële van de situatie tot me door. Ik ben een ervaren ambulancehulpverlener en we worden getraind voor dit soort situaties, maar voor taferelen van zo'n omvang ben je nooit klaar. Er zal ongetwijfeld een seconde geweest zijn waarin ik bevroor, maar ik had geen tijd om na te denken. De slachtoffers schreeuwden om hulp, zeker nadat ze mij gezien hadden."

,,Maar dan komt het lastigste van de job: ook al zijn die mensen er allemaal heel erg aan toe, je moet ze negeren. Want als ze kunnen roepen, kunnen ze nog ademen. Ik richtte mijn aandacht op de mensen die niet meer bewogen. Voor sommigen bleek het inderdaad al te laat te zijn."

Bijzonder lastige afweging

Quote Al dat geschreeuw blijft me ook 's nachts achtervolgen Paddy Ennis ,,Daarna trachtte ik mensen te helpen die kritiek waren. Een bijzonder lastige afweging om te maken. Er waren tussen de dertig à veertig zwaargewonden waren. Gelukkig kreeg ik hulp van mensen die duidelijk wisten waar ze mee bezig waren: enkele agenten, maar ook EHB0-personeel, dokters en bewakers die op het concert aanwezig waren. Ze gebruikten onder meer riemen en T-shirts om het bloed te stelpen. Ik zag ook heel wat gewone mensen, die op gevaar van eigen leven anderen aan het helpen waren: ze spraken slachtoffers moed in of gaven mond-op-mondbeademing."

Intussen waren ook de collega's van Ennis aangekomen. Zij mochten de zwaarst getroffen ruimte echter niet meer in, uit vrees voor nog meer bommen of terroristen. Na een tijdje kwam er wel steun van twee speciaal getrainde hulpverleners van het Hazardous Area Response Team (HART). ,,Ik was enorm opgelucht toen ik hen zag. Zij hadden het juiste materiaal voor zo'n zware interventies bij zich."

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Verslagenheid na de aanslag. © AFP

Daad was zo zinloos

Samen beslisten ze dan welke slachtoffers het snelst hulp nodig hadden, hun collega's vingen hen vervolgens buiten de veiligheidszone op. ,,Het werd me al snel duidelijk dat er heel wat kinderen onder de slachtoffers zaten. Pas later vernam ik wie er opgetreden had: Ariana Grande. Ik heb zelf een negenjarige zoon die helemaal gek is van haar."

,,Hoe lang het geduurd heeft om iedereen daar weg te krijgen, kan ik niet meer zeggen. Nadien was het spookachtig stil, heel bizar om mee te maken. Maar dat is allemaal nog niets in vergelijking met het leed dat de slachtoffers en hun familieleden moesten doorstaan."