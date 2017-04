Amerika beschuldigt Iran van provocaties

Eis 26 jaar tegen 'tussenpersoon' moord politicus Wiels

22:24 Justitie op Curaçao heeft vandaag 26 jaar celstraf geëist tegen Burney 'Nini' F., die ervan wordt verdacht dat hij als tussenpersoon heeft opgetreden in de moord op politicus Helmin Wiels. De man die de trekker overhaalde, Elvis 'Monster' K., is eerder tot een levenslange celstraf veroordeeld. Voor de rechtbank in Willemstad wees hij F. aan als degene die hem de opdracht voor de moord verstrekte en ervoor betaalde.