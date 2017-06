Amerika dringt aan op oplossing Qatar-crisis

Omliggende landen hebben onlangs de economische en diplomatieke banden met Qatar verbroken. Saudi-Arabië, Egypte, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten verwijten het schatrijke oliestaatje dat het terroristische groeperingen steunt en de regio zo in de ellende stort. De buurlanden van Qatar willen onder meer dat de regering in Doha minder nauwe diplomatieke betrekkingen onderhoudt met aartsrivaal Iran en nieuwszender Al-Jazeera sluit. Qatar reageerde in eerste instantie negatief op de eisen, waardoor het conflict muurvast lijkt te zitten.



Het geruzie tussen de landen is de VS een doorn in het oog. Washington is een bondgenoot van onder meer Saudi-Arabië, maar heeft ook een grote basis in Qatar. Tillerson zei dat minder heftige retoriek ook zou bijdragen aan het verlagen van de spanning. ,,We denken dat onze bondgenoten en partners sterker zijn als ze samenwerken om een doel te bereiken waarover we het allemaal eens zijn: het stoppen van terrorisme en tegengaan van extremisme.''