Amerikaans en Zuid-Koreaans leger reageren met oefening op Noord-Koreaanse lancering

Amerikaanse en Zuid-Koreaanse generaals bezonnen zich op een gepaste reactie op de Noord-Koreaanse lancering van een intercontinentale raket. Het was vrijdag de tweede keer dat Noord-Korea een intercontinentale ballistische raket (ICBM) afvuurde. Het exemplaar dat de lucht inging, vloog volgens de buurlanden verder en hoger dan de vorige. Volgens Japan was het projectiel, dat een zeer hoge baan beschreef en daardoor geen grote afstand aflegde 45 minuten onderweg, 5 minuten langer dan bij de eerste test van een ICBM op 4 juli. De raket plonsde in zee ten westen van het Japanse eiland Hokkaido en richtte geen schade aan.

De raket heeft een hoogte bereikt van 3000 kilometer en is vervolgens neergekomen in wateren die Japan tot zijn eigen economische zone rekent. Zowel Zuid-Korea als Japan ziet de actie van de Noord-Koreanen als provocerend en bedreigend. Eerder deze maand maakte Noord-Korea bekend dat het voor de eerste keer een intercontinentale raket had getest, maar de variant van vandaag haalde een grotere afstand en kan eveneens bestempeld worden als een langeafstandsraket.

Het Pentagon hield op grond van waarnemingen al rekening met deze nieuwe proef. Amerikaanse analisten schatten dat de eerste Noord-Koreaanse ICBM Alaska had kunnen halen, deze had aanzienlijk verder kunnen komen. De proef vormde geen bedreiging voor Noord-Amerika. De Europese Unie noemt de lancering een ‘ernstige bedreiging voor de vrede en internationale veiligheid’. In de Europese reactie wordt Noord-Korea gevraagd ‘zich te onthouden van nieuwe provocaties die de regionale en internationale spanningen kunnen doen oplopen’.

De Japanse minister van Buitenlandse Zaken Yoshihide Suga ziet de raketlancering van Noord-Korea als een provocatie die niet te tolereren valt. Shinzo Abe, de premier van Japan, sprak in dergelijke bewoordingen over de ontwikkelingen. ,,Het gevaar voor Japan is ernstig en dichtbij." Zowel in Japan als in Zuid-Korea werd een veiligheidsoverleg ingelast.