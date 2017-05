Amerikaanse FBI-tolk trouwde met IS-terrorist, maar kreeg spijt

Een Amerikaanse vertaalster die voor de Amerikaanse inlichtingendienst FBI op zak naar Syrië ging in 2014, is daar getrouwd met een strijder van Islamitische Staat (IS). Dat meldt CNN op basis van een gerechtelijk rapport.

Daniele Greene (38) was ingehuurd helpen bij het onderzoek naar de handel en wandel van de geradicaliseerde Duitser Denis Cuspert. In eigen land genoot hij bekendheid als rapper Deso Dogg, in Syrië als Abu Talha al-Almani, fan van Osama bin Laden. Cuspert verliet Duitsland in 2011 en hield zich onder meer bezig met het online werven van jihadi's. In één video die online werd geplaatst, hield hij een afgehakt hoofd vast.

In plaats van haar functie te vervullen, loog Greene tegen de FBI en reisde ze in 2014 naar Syrië. Daar trouwde ze met Cuspert en waarschuwde hem dat de FBI naar hem op zoek was.

Greene kreeg een paar weken later al spijt van haar overhaaste huwelijk en vluchtte. Terug in de VS bekende ze schuld en kreeg twee jaar gevangenisstraf. Ze kwam vorig jaar vrij. Cuspert kwam naar verluidt bij een luchtaanval om het leven.