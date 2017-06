Dat staat in een nieuw rapport van de speciale inspecteur die de Amerikaanse uitgaven voor de wederopbouw van Afghanistan in de gaten houdt. Het Afghaanse leger had nieuwe uniformen nodig omdat bleek dat het tenue overal was te krijgen en zelfs werd gedragen door strijders van de radicaalislamitische Taliban. De Verenigde Staten betaalden voor de uniformen en vroeg de Afghaanse minister van Defensie om een camouflagepatroon uit te zoeken uit de omvangrijke collectie van het Pentagon. De minister koos echter voor een bosmotief, dat niet het leger maar een particulier had ontworpen. Daarvoor moest een flinke meerprijs worden betaald.

De speciale inspecteur zegt nu dat de VS 25 miljoen euro minder kwijt waren geweest als de Afghanen hadden gekozen voor een patroon waarvan de Amerikanen zelf de rechten hadden. Nu hebben de uniformen bij elkaar 83 miljoen euro gekost.



Niet alleen de hoge kosten leiden in Washington tot verontwaardiging. Want waarom kozen de Afghanen uitgerekend in een land waar vrijwel geen boom is te vinden voor een uniform dat voor bossen is ontworpen? De militairen moeten nu met ondeugdelijke legerkleding door woestijnachtige landschap.